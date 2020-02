Simona Halep s-a intors in tara dupa Australian Open: Ce i-a transmis Darren Cahill

Ziare.

Sportiva noastra a declarat la aeroport ca a trecut peste esecul din meciul cu Garbine Muguruza De asemenea, Simona a dezvaluit si ce mesaj a avut Darren Cahill dupa aceasta infrangere."Sunt multumita de felul in care am jucat la Australian Open . Mi-am revenit si sunt bucuroasa de ce am facut. A fost un meci greu cu Muguruza, am fost foarte aproape sa-l castig. Imi trebuie cateva zile sa ma odihnesc si voi invata ce trebuie.Darren mi-a zis ca a fost un meci foarte bun, dar ca ar trebui sa fiu foarte atenta la mingile importante. In Australia ma simt foarte bine, tot timpul am avut o primire calduroasa din partea lor si le multumesc din suflet. Am si amintiri frumoase de acolo", a afirmat Simona.Totodata, Simona a mentionat ca a facut o donatie importanta pentru victimele incendiilor din Australia. "Am donat mai mult decat am vorbit cu Darren si de cate amenzi am luat, dar nu o sa spun suma", a mentionat Simona.Apoi, sportiva noastra a transmis un mesaj de incurajare pentru jucatoarele Romaniei, care la finalul saptamanii urmatoare vor intalni Rusia in Fed Cup "Sunt alaturi de echipa cu tot sufletul si sunt convinsa ca au puterea necesara sa castige. O sa le sustin si le transmit energia mea pozitiva", a adaugat Simona.Simona va reveni pe teren in luna februarie, cand va participa la turneele de la Dubai si Doha C.S.