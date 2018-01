Simona Halep se califica dramatic in optimi la Australian Open, dupa un meci de-a dreptul incredibil

Simona Halep - Lauren Davis 4-6, 6-4, 15-13

This woman is a machine 😳😳🔥🔥@LaurenDavis93 saves five break points and holds to lead 12-11 vs Halep.#AusOpen pic.twitter.com/aSjKui5Yi7 - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

Halep saves three match points and holds! 11-11.



Wow. Wow. Wow.#AusOpen - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

Are...are these two gonna break @JohnIsner and @nmahut's record...😯



Halep ties it at 10 a piece. #AusOpen - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

Zipping around the court like blurs ✅

Swinging freely ✅



This Halep vs Davis match is world-class tennis! #AusOpen - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

A massive hold for @LaurenDavis93!



She goes up 6-5 and now the ball is well and truly in @Simona_Halep's court...#AusOpen pic.twitter.com/VEK4aiqkEy - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

Halep responds.



The No.1 takes the second set vs Davis 6-4. We're going three...🍿#AusOpen pic.twitter.com/oTJT2i5M7T - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

Big break for @Simona_Halep.



The 🇷🇴 leads 3-1 in the second and appears to be wrestling full control of the match.#AusOpen pic.twitter.com/TgO74cmpTZ - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

Davis strikes first 😮



The American wins the first set vs Halep 6-4. #AusOpen pic.twitter.com/ZV6K65CaGt - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

Going into this match @LaurenDavis93 won 58% of points when finding her forehand on second serve return. She has managed to capitalise on that so far against the world No.1, currently leads 4-3 in the first.#AusOpen pic.twitter.com/O538xZS2qz - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

No.1 breaks for 3-2.



Davis is aggressive but Halep managing to do what she does best and force opponents into bad errors. #AusOpen pic.twitter.com/tB8DTRZwHv - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

A super Saturday of tennis begins now!



Will 🇷🇴 @Simona_Halep progress to the second week, or will 🇺🇸 @LaurenDavis93 upset the world number 1️⃣? #AusOpen pic.twitter.com/RvAuV1txZ3 - #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018

Ziare.

com

Favorita numarul 1 a intrecerii de la Melbourne a avut mult de munca in turul trei cu americanca Lauren Davis, aflata pe locul 76 in ierarhia WTA.Reprezentanta noastra s-a impus in trei seturi, cu 4-6, 6-4, 15-13.Nu mai putin de 3 ore si 45 de minute a durat intalnirea de pe Arena Rod Laver, cea mai lunga partida disputata in cariera pentru ambele tenismene.Simona Halep si Lauren Davis nu vor uita cu siguranta niciodata intalnirea de la Melbourne, una care a avut de toate si care i-a facut pe organizatori sa exclame: "A fost o partida epica!".Nimic nu prevestea ca Lauren Davis, o tenismena modesta, aflata pe locul 76 in ierarhia WTA si cu doar un turneu castigat in cariera, poate juca de la egal la egal cu Simona Halep. Dar totusi a facut-o.La doar 1.57 metri inaltime, Davis a aratat ca o explozie in joc si o rezistenta incredibila. O copie parca a Simonei Halep.Primul set i-a apartinut americancei in varsta de 24 de ani, mult mai agresiva decat Simona, parca statica si neintrata pe deplin in joc. A fost 6-4 si momentul in care cu totii am realizat ca reprezentanta noastra nu va avea meciul usor la care ne asteptam.In setul doi, Simona a fost mai agresiva si a controlat jocul. Davis n-a abandonat lupta usor, dar Simona s-a impus cu 6-4 si a impins astfel meciul in decisiv.Un decisiv care la Australian Open nu are parte de tie-break. Si ce set a iesit. Simona a servit de 4 ori pentru castigarea meciului, a salvat 3 mingi de meci si iesit epuizata de pe teren dupa un set nebun de peste doua ore si 28 game-uri jucate.In optimi, Simona o va intalni pe japoneza Naomi Osaka, ocupanta locului 72 in clasamentul WTA.05:53 - Simona Halep face breakul si va servi din nou (a 4-a oara) pentru castigarea meciului. HAI SIMONA!05:50 - Chiar daca acuza dureri la piciorul stang, Simona isi face totusi serviciul. Avem 13-13...Am ajuns la 45 de game-uri disputate pana acum in acest meci, record atat pentru Simona Halep, cat si pentru Lauren Davis.05:42 - Davis isi face serviciul cu mare noroc, dupa care solicita un nou time-out medical.05:38 - Tenismena noastra serveste excelent si egaleaza la 12. Intre timp, Darren Cahill traieste si el la maxim meciul...05:35 - Simona Halep are 5 mingi de break, dar Lauren Davis face clar meciul carierei. Americanca pare aproape epuizata, dar chiar si asa reuseste sa castige game-ul.05:20 - Lauren Davis acuza unele probleme la piciorul drept si are nevoie de interventia medicului.05:19 - De necrezut! Simona salveaza 3 mingi de meci ale tenismenei din SUA si intoarce game-ul de la 0-40.05:13 - Americanca trece din nou in avantaj si avem 3 ore de la startul meciului.05:09 - 10-10! Simona serveste excelent si egaleaza in acest set nebun, care se joaca de mai bine de o ora si jumatate.60 de greseli nefortate a facut Lauren Davis pana acum, in comparatie cu doar 32 comise de Simona.05:02 - Game alb pentru americanca! Emotii din nou pentru Simona Halep, care urmeaza la serviciu.05:00 - Din nou egalitate! 9-9 si asistam la una dintre cele mai disputate partide din istoria recenta a tenisului feminin.04:55 - Ce game! Lauren Davis salveaza 4 mingi de break si apoi duce scorul la 9-8 in favoarea ei, la capatul unui game ce a durat aproape 9 minute! Simona serveste pentru a ramane in joc si turneu.04:45 - Break Lauren Davis si povestea continua pe arena Rod Laver.04:39 - O Simona mult mai agresiva face din nou breakul si va servi a 3-a oara pentru meci.04:36 - Game alb Simona si scorul e 7-7.04:33 - Lauren Davis isi face serviciul, iar Simona Halep va servi pentru a ramane in meci.04:30 - Dar meciul nu se incheie nici acum, pentru ca Davis reuseste din nou breakul si scorul devine 6-6.04:26 - Inca un break pentru Simona, care se va afla din nou la serviciu pentru castigarea meciului si calificarea in optimile de finala.04:22 - Rebreak reusit de Lauren Davis si meciul continua...04:17 - Break Simona si tenismena romana va servi pentru castigarea partidei.04:13 - Echilibrul se mentine in momentul in care s-au facut doua ore de la startul meciului. 4-4 si de acum orice game poate fi decisiv. Reamintim ca la turneele de Grand Slam nu sunt tie-breakuri in seturile decisive.04:09 - Tenismena noastra incepe game-ul mai bine, dar Davis revine si preia din nou conducerea.04:05 - Simona salveaza nu mai putin de 4 mingi de break, dar pe cea de-a 5-a o trimite de putin afara si scorul devine egal, 3-3.03:57 - Game incins, castigat cu mare dificultate de americanca.03:52 - Al doilea game consecutiv castigat la 0 de Simona Halep, care traverseaza o forma excelenta.03:49 - Break la 0 reusit de tenismena noastra.03:46 - Simona isi face serviciul si egaleaza la 1.03:42 - Lauren Davis incepe in forta setul decisiv, cu un game castigat la 0.03:32 - Lauren Davis isi face serviciul, dar Simona urmeaza sa serveasca pentru castigarea setului secund.03:29 - Game bun reusit de Simona, care e la doar un pas de castigarea setului II.03:24 - Simona are 40-0 pe serviciul adversarei, dar aceasta revine fantastic si castiga 5 puncte la rand.03:20 - Simona salveaza o minge de break si duce apoi scorul la 4-2. Game important castigat de sportiva noastra.03:13 - Davis greseste din ce in ce mai mult, in timp ce Simona a capatat incredere. Chiar si asa, americanca isi face serviciul.03:10 - Game castigat la 0 de Simona Halep, care pare ca a gasit cheia pentru jocul americancei.03:07 - Simona adopta o tactica mai agresiva si reuseste breakul.03:02 - Tenismena noastra egaleaza dupa un game in care a servit bine.03:00 - Simona se desprinde la 30-0, dar Davis revine si isi face serviciul.02:57 - Lauren Davis serveste prima in setul II.02:52 - Neasteptat de solid si agresiv jocul lui Lauren Davis, care are 5-4, iar Simona va servi pentru a ramane in set.02:47 - Simona incheie game-ul cu un as si avem 4-4.02:43 - Davis a prins incredere si e tenismena care forteaza mai mult in aceste momente.02:39 - Rebreak Lauren Davis.02:35 - Break facut de Simona Halep si ocupanta primului loc in ierarhia WTA preia conducerea.02:31 - Tenismena din SUA continua sa fie mai agresiva, dar Simona egaleaza la 2.02:26 - Lauren Davis isi face serviciul cu ceva dificultate si se mentine in avantaj in acest start de meci.02:23 - Simona salveaza cu ceva noroc o minge de break si egaleaza apoi la 1.02:18 - Americanca a inceput mai agresiv si pune mana pe primul game al meciului.Avem o vreme excelenta pentru tenis, sunt doar 23 de grade Celsius la Melbourne, dupa doua zile in care temperaturile au atins chiar 40 de grade Celsius.Lauren Davis are doar 1.57 metri inaltime, fiind cea mai mica de inaltime tenismena prezenta in turul 3 la AO.Simona Halep ocupa primul loc in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei din SUA se afla pe pozitia 76.Cele doua s-au mai intalnit o singura data pana acum, in 2013, la Indian Wells, cand reprezentanta noastra s-a impus in doua seturi, cu 6-2, 6-0.Pana in turul trei, cele doua tenismene au trecut de:turul I: 7-6, 6-1 cu Destanee Aiava;turul II: 6-2, 6-2 cu Eugenie Bouchard.turul I: 6-7, 6-3, 6-1 cu Jana Cepelova;turul II: 4-6, 6-0, 6-0 cu Andrea Petkovic.Autralian Open 2018 se desfasoara in perioada 15-28 ianuarie.