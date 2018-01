Simona Halep se califica in finala Australian Open dupa o victorie fenomenala cu Angie Kerber

Simona Halep - Angelique Kerber 6-3/ 4-6/ 9-7

Now it's @simona_halep's turn to save match points!



25 ianuarie 2018

In it to win it. @AngeliqueKerber not going anywhere!



25 ianuarie 2018

25 minutes gone. First set to @Simona_Halep 6-3.



25 ianuarie 2018

Finding her feet...@AngeliqueKerber breaks back and holds for 2-5. Still a bit to go for her in this first set...#AusOpen

One spot booked, one to go. @TennisAusGIG has Halep ahead. Who do you have - the world number one, or the 2016 Champion? #AusOpen

A fost o partida incredibila, in care Simona a salvat doua mingi de meci pentru a se impune apoi in trei seturi, scor 6-3, 4-6, 9-7.Numarul 1 WTA a inceput meciul cu fostul numar 1 WTA intr-o maniera incredibila, reusind sa se desprinda la un 5-0 nebun dupa trei break-uri consecutive. A cedat putin in momentul in care trebuia sa inchida setul si i-a permis adversarei o scurta revenire, insa a ramas cu picioarele pe pamant si a castigat primul act.Setul secund a inceput intr-o maniera mult mai echilibrata, Kerber reusind sa isi corecteze numarul mare de greseli nefortate. Simona a facut prima breakul, dar si-a pierdut imediat serviciul, iar pana la urma a cedat.Setul decisiv a fost unul cu adevarat epic, ambele jucatoare salvand mingi de meci.Angie si Simona au facut breakuri in primele doua game-uri pentru ca apoi sa mearga cu serviciul. Halep a castigat din nou pe serviciul adversari, insa a capotat in game-ul urmator. Totusi, romanca a ajuns in postura de a avea doua mingi de meci, anulate insa de nemtoaica.S-a intrat in "prelungiri" in setul decisiv, acolo unde, la scorul de 6-5, Kerber a avut doua mingi de meci, anulate insa senzational de Simona, care a reusit sa ramana in meci.In cele din urma Simona Halep a reusit sa se impuna facand breakul la scorul de 8-7 si obtinand o calificare cat se poate de meritata in prima ei finala de la Melbourne Romanca este pentru a treia oara in ultimul act al unui turneu de Grand Slam, dupa cele doua finale pierdute la Roland Garros 09:40 -09:39 - Fantastic! Inca o minge de meci pentru Simo!09:35 - Simona a revenit la stilul de joc din primul set si face punct dupa punct cu loviturile castigatoare. Din nou presiune pe Kerber.09:31 - Kerber trece cu bine peste acest moment, isi face serviciul si egaleaza la sapte.09:27 - Simona isi face serviciul si o obliga acum pe Kerber sa faca acelasi lucru pentru a ramane in meci.09:24 - BREAK SIMONAAAAAA! Halep salveaza doua mingi de meci si reuseste apoi sa ramana in partida! Se joaca pana cand o jucatoare se distanteaza la doua game-uri!09:18 - BREAK KERBER! Angie castiga trei game-uri consecutive si o obliga pe Simona sa faca breakul daca vrea sa mearga in finala.09:15 - Greseste Simona si Kerber isi face serviciul. Vom avea "prelungiri" pentru acest set decisiv.09:14 - Simona are doua mingi de meci pe care le rateaza, dar game-ul continua!09:08 - BREAK KERBER! Angie castiga un game fabulos si ramane in meci!09:03 - BREAK HALEP! Simona forteaza si este rasplatita! Break si urmeaza serviciul pentru marea finala de la Melbourne!09:00 - Simona revine de la 0-30 si isi face serviciul.08:57 - Rezista Kerber si isi face serviciul! Probabil ca cine isi va pierde serviciul va pierde partida.08:53 - Game Halep! Sa vedem daca Angie va rezista.08:49 - Kerber isi face si ea serviciul, iar ambele jucatoare par epuizate!08:45 - Simona isi face serviciul si preia conducerea in setul decisiv.08:41 - BREAK HALEP! Simona revine imediat pe tabela si nu ii permite adversarei sa se distanteze.08:36 - BREAK KERBER! Simona isi pierde serviciul dupa cel mai spectaculos schimb din aceasta semifinala.08:31 -08:26 - BREAK KERBER! Angie va servi acum pentru castigarea setului.08:21 - Halep are doua sanse de break, insa nu le concretizeaza si Kerber isi face serviciul.08:13 - Game pentru Halep! Simona e tot mai aproape de finala!08:11 - Kerber isi face serviciul si avem egalitate la 3 in setul al doilea.08:07 - BREAK KERBER! Simona are sansa de a-si face serviciul, insa Kerber revine bine si castiga game-ul.08:02 - BREAK HALEP! Absolut superb a jucat Simona in acest game pe care l-a castigat intr-o maniera spectaculoasa!07:56 - Simona ramane solida la serviciu si acum presiunea se muta pe umerii lui Kerber.07:53 - Kerber isi face serviciul, insa pare ca greseste in continuare destul de mult. Se pare totusi ca setul secund va fi mai echilibrat decat primul.07:50 - Simona incepe setul secund cu un game solid pe propriul serviciu.07:45 -07:42 - BREAK KERBER! Angie isi revine dupa un debut de meci dezastruos, iar acum Simona simte presiunea.07:39 - Kerber reuseste primul game pe propriul serviciu.07:36 - BREAK KERBER! Simona se relaxeaza pe serviciu si ii ofera lui Angie un break.07:33 - BREAK HALEP! Al treilea break consecutiv pentru romanca si aceasta va servi pentru castigarea primului set!07:30 - Superb! Simona face 4-0 cu un game foarte solid pe propriul serviciu.07:27 - BREAK HALEP! Greseste mult Kerber, iar Simona o pedepseste.07:25 - Simona concretizeaza breakul cu un game pe propriul serviciu.INFO: Statistica spune ca Simona are 63% sanse de a se impune in duelul de astazi.07:22 - BREAK HALEP! Simona incepe excelent meciul din semifinalele Australian Open 07:20 - Incepe partida! Angie Kerber este prima la serviciu.07:14 - Mats Wilander, fostul mare jucator de tenis, pariaza pe Kerber in aceasta partida.07:10 - Ne pregatim de meci, cele doua jucatoare isi vor face aparitia in arena in cateva minute.06:54 - Wozniacki castiga duelul cu Mertens si se califica in marea finala de la Melbourne. In curand vor intra in teren Simona si Angie.INFO: Halep si Kerber s-au intalnit de sapte ori in circuitul WTA, romanca avand patru victorii . Sportiva germana s-a impus in fata Simonei de trei ori in cadrul turneelor si o data in Fed Cup INFO: Halep este pentru prima data in semifinale la Australian Open.