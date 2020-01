"Simona Halep se califica in optimi la Australian Open"

Ziare.

com

Sportiva noastra a trecut fara mari emotii de ocupanta locului 38 WTA, scor 6-1, 6-4.Simona a dominat meciul de la un capat la celalalt, a servit foarte bine si nu i-a dat sanse jucatoarei din Kazahstan.In plus, Simona a adoptat si un stil mai ofensiv comparativ cu cel cu care ne-a obisnuit si a venit destul de des la fileu.Pentru calificarea in optimile de finala, Simona are asigurat un cec in valoare de 300 de mii de dolari australieni, echivalentul a 206.000 de dolari americani.In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Elise Mertens (17 WTA) si Cici Bellis (600 WTA).Partida din optimile de finala va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.06:12 - Putintseva isi face serviciul, iar acum Simona serveste pentru calificarea in optimi!06:09 - Simona salveaza o minge de break, face 5-3, iar acum Putintseva serveste pentru a ramane in meci!06:02 - Simona mai face un break si are 4-3!05:59 - Putintseva face rebreak dupa un game pe care Simona l-a avut in mana!05:52 - Simona face break si conduce cu 3-2!05:47 - Simona raspunde cu un game la zero si scorul este 2-2!05:45 - Putintseva e foarte precisa in acest game si conduce cu 2-1!05:41 - Simona isi face serviciul si egaleaza la unu!05:37 - Simona rateaza mai multe mingi de break in startul setului secund, iar Putintseva are 1-0.05:22 - Simona mai face un break si acum serveste pentru castigarea primului set!05:16 - Game rapid reusit de Simona si scorul este 4-1!05:13 - Break la zero reusit de Simona si scorul devine 3-1!05:09 - Kazaha face rebreak si scorul este 2-1 pentru Simona.05:05 - Simona face break si conduce cu 2-0!05:00 - Simona isi face serviciul fara emotii in startul partidei!04:53 - Simona va servi prima.04:42 - Meciul va incepe in cateva minute.Simona Halep ocupa locul 4 in clasamentul WTA, in timp ce Putintseva este pe locul 38.Aceasta este prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Anul trecut, Simona s-a oprit in optimi la Australian Open, fiind invinsa de Serena Williams.Partida este televizata de EuroSport.