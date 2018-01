Simona Halep se califica in semifinale la Australian Open dupa o victorie de zile mari cu Pliskova

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3/ 6-2

No.1 doing No.1 things 🔥💨@Simona_Halep wins six straight games to take the first set 6-3.#AusOpen pic.twitter.com/i9LsljIPqI - #AusOpen (@AustralianOpen) 24 ianuarie 2018

Coach @darren_cahill approves!@Simona_Halep rattles off five straight games to take a 5-3 lead in the first set. #AusOpen pic.twitter.com/rKKCObtN6A - #AusOpen (@AustralianOpen) 24 ianuarie 2018

Romanca s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, si asteapta acum duelul pentru accederea in marea finala cu Angie Kerber.Partida a inceput cu nu se putea mai prost pentru numarul 1 WTA , care s-a vazut condusa cu un categoric 3-0 dupa numai cateva minute, Pliskova parand gata de un meci fantastic.Game-ul patru a fost unul extrem de important, Simona reusind sa isi faca serviciul cu mari emotii, insa asta i-a adus un plus urias la capitolul incredere.A urmat o serie absolut fabuloasa, de noua game-uri consecutive castigate de romanca, aceasta impunandu-se in primul set si luand un avans consistent in cel de-al doilea.Foarte agresiva si cautand mai mereu loviturile castigatoare, Simona a tinut-o in defensiva pe Pliskova si nu i-a dat numarului 6 WTA nicio sansa de a reintra in joc, astfel ca dupa o ora si 12 minute Halep era calificata in semifinale.Este pentru prima data cand Simona ajunge in semifinale la Australian Open , ea avand toate motivele sa spere ca poate castiga, in sfarsit, primul sau turneu de Grand Slam.Duelul cu Angie Kerber este programat joi dimineata in direct pe Ziare.com.08:15 -08:11 - Isi face serviciul Simona si ajunge la un game de victorie.08:08 - Simona rateaza trei mingi de break si ii permite Pliskovei sa isi faca serviciul.08:02 - Game pentru Simona pe propriul serviciu si romanca e foarte aproape de calificarea in semifinale!07:59 - Pliskova isi face serviciul si intrerupe seria superba a Simonei.07:54 - Game Halep, cel de-al 9-lea consecutiv in aceasta disputa!07:51 - BREAK Halep! Simona domina autoritar partida in aceste momente.07:47 - Game Halep pe propriul serviciu! Incepe excelent Simona setul secund.07:40 -07:37 - Simona isi face serviciul si castiga al 5-lea game consecutiv.07:33 - Break Halep! Numarul 1 WTA preia conducerea in aceasta partida pentru prima data.07:28 - Game la zero pentru Halep! Romanca egaleaza la trei dupa debutul de partida foarte slab.07:25 - Break Halep! Simona revine fantastic si reuseste sa echilibreze ostilitatile din teren.07:22 - Greu, foarte greu, insa Simona isi face serviciul.07:13 - Simona nu isi revine si ii permite Karolinei sa se distanteze.07:11 - Pliskova reuseste acum un break.07:08 - Pliskova isi face greu serviciul in primul game.07:02 - Incepe partida! Pliskova este prima la serviciu.06:55 - Sunt in arena cele doua sportive si executa miscarile de incalzire.06:45 - Sud-coreeanul Hyeon Chung l-a invins pe americanul Tennys Sandgren in trei seturi si elibereaza arena Rod Laver pentru Halep si Pliskova.INFO: Simona o domina pe Pliskova la capitolul intalniri directe, castigand toate cele cinci dueluri din circuitul WTA. Sportiva ceha a reusit s-o invinga pe Halep numai in Fed Cup INFO: Daca Simona ocupa locul 1 in clasamentul WTA, Pliskova este destul de aproape de ea, pe pozitia a sasea.