Simona Halep se califica in semifinale la Australian Open dupa un meci perfect

Simona Halep - Anett Kontaveit 6-1, 6-1

Near Perfect šŸ‘@Simona_Halep remains undefeated against Kontaveit as she dominates 6-1 6-1 in a speedy 53 minutes to reach her second final four in Melbourne.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vyoQgO2IUq - #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

She's fired up šŸ’Ŗ@Simona_Halep dazzles as she takes 30 points to Kontaveit's 21 to win the first set 6-1 in 29 minutes.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jTDLMAv1iL - #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

6-1, 6-1 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Anett Kontaveit, care a durat doar 53 de minute!In semifinale, Simona va da piept cu cu invingatoarea "sfertului" dintre Garbine Muguruza si Anastasia Pavlyuchenkova.Simona atinge semifinalele de la Melbourne fara sa cedeze vreun set si dupa (poate) cel mai bun meci al ei de la finala castigata la Wimbledon in fata Serenei Williams.Cu un nivel de joc impresionant, Simona nu i-a lasat nicio sansa estoniencei, care, contrar scorului drastic, n-a evoluat rau.Anett Kontaveit, aflata in premiera in sferturile unui turneu de Grand Slam, a castigat primul game al meciului la 0, insa Simona a pus apoi stapanire pe joc, castigand nu mai putin de 11 game-uri consecutive si ridicand spectatorii in picioare cu o evolutie aproape de perfectiune.Dupa calificarea in semifinale, Simona Halep si-a asigurat un cec in valoare de 1,04 milioane de dolari australiaeni (aproximativ 640.000 de euro) si 780 de puncte in clasamentul WTA.Semifinala cu Muguruza sau Pavlyuchenkova se va disputa joi dimineata.Vezi si: Prima reactie a Simonei Halep dupa calificarea superba in semifinalele de la Australian Open 03:04 - Game la 0 pentru Anett Kontaveit, care pune capat unei serii de 11 game-uri consecutive ale Simonei. Urmeaza ca sportiva noastra sa serveasca pentru castigarea meciului.03:01 - Simona se apropie la doar un game de castigarea meciului.02:58 - Break Simona, iar Anett Kontaveit pare resemnata.02:54 - Un nou game pentru Simona, al 9-lea consecutiv, iar tenismena noastra se desprinde la 3-0 in setul doi.Castigatoarea acestei intalniri va juca in semifinale cu invingatoarea "sfertului" dintre Garbine Muguruza si Anastasia Pavlyuchenkova.02:51 - Simona joaca de-a dreptul fantastic si realizeaza un nou break.02:47 - Debut bun de set pentru Simona, care ajunge la 7 game-uri castigate la rand.02:39 - Simona salveaza o minge de break si e la doar un game distanta de castigarea primului set.Simona Halep n-a pierdut niciun set la Australian Open 2020.02:34 - Jucatoarea romana profita de cea de-a cincea minge de break si isi trece in cont un nou game pe serviciul adversarei.02:28 - Simona isi consolideaza breakul si se distanteaza la 3-1.02:24 - Break izbutit de tenismena noastra.02:17 - Serviciu bun al Simonei, care egaleaza la 1 in acest debut de meci.02:14 - Inceput bun pentru jucatoarea din Estonia, cu serviciu castigat la 0.Partida se joaca pe arena Rod Laver si e televizata de Eurosport.Simona Halep si jucatoarea aflata pe locul 31 in ierarhia WTA s-au mai intalnit pana in prezent de doua ori, ambele dispute fiind castigate de sportiva noastra:2017, Miami: 6-3, 6-0;2017, Roma: 6-2, 6-4.Parcursul celor doua la Australian Open 2020:7-6 (5), 6-1 cu Jennifer Brady;6-2, 6-4 cu Harriet Dart;6-1, 6-4 cu Yulia Putintseva;6-4, 6-4 cu Elise Mertens.6-0, 6-2 cu Astra Sharma;6-2, 4-6, 6-1 cu Sara Sorribes Tormo;6-0, 6-1 cu Belinda Bencic;6-7 (4), 7-5, 7-5 cu Iga Swiatek.Castigatoarea va juca in semifinale cu invingatoarea "sfertului" dintre Garbine Muguruza si Anastasia Pavlyuchenkova.Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.