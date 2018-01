Simona Halep se califica in sferturi la Australian Open cu o victorie categorica

Simona Halep - Naomi Osaka 6-3/ 6-2

When the world number one is on, you can't help but appreciate it...



Halep leads Osaka 3-1 in the second set. #AusOpen pic.twitter.com/fu6uvFFhdn - #AusOpen (@AustralianOpen) 22 ianuarie 2018

Throwing everything at the world number one, but there hasn't been a payoff yet...



Halep takes a 5-3 lead in the first set on MCA. #AusOpen pic.twitter.com/KCBUPiEJ8Q - #AusOpen (@AustralianOpen) 22 ianuarie 2018

The world number 1️⃣ against one of the best young prospects in the game. This is going to be good.



Who's your pick - Simona Halep or Naomi Osaka? #AusOpen pic.twitter.com/0CMX41fKoJ - #AusOpen (@AustralianOpen) 22 ianuarie 2018

Numarul 1 WTA s-a impus fara prea multe emotii in fata niponei Naomi Osaka, scor final 6-3, 6-2.Partida de pe Margaret Court Arena se anunta a fi una foarte complicata pentru sportiva noastra, Osaka incepand foarte bine si dominand ostilitatile in primele game-uri.Echilibrul s-a rupt in game-ul cu numarul sase din primul set, atunci cand japoneza a avut patru mingi de break, insa nu a putut concretiza niciuna. A fost momentul in care ea a cedat mental si a pierdut partida.Imediat Halep a facut breakul pe fondul unor greseli mari ale adversarei, iar din acel moment numarul 1 WTA a dominat categoric disputa.Dupa ce a castigat primul set cu 6-3, Simona s-a distantat rapid in cel de-al doilea la 4-1 si a incheiat meciul dupa o ora si 19 minute.Pentru Simona Halep va urma un duel care se anunta mult mai complicat, in sferturile de finala urmand a da peste invingatoarea partidei dintre Barbora Strycova si Karolina Pliskova.Meciul va avea loc miercuri si va fi transmis in direct pe Ziare.com.09:31 -09:26 - Game "alb" pentru Halep, care este la un pas de victorie si de calificarea in sferturi!09:24 - Game pentru Osaka pe propriul serviciu.09:20 - Simona isi face serviciul si se desprinde in acest set secund.09:17 - BREAK HALEP! Osaka greseste tot mai mult pe fondul unui joc bun al Simonei.09:11 - Simona anuleaza doua mingi de break ale niponei si isi face pana la urma serviciul.09:03 - REBREAK HALEP! Simona isi revine rapid si restabileste egalitatea.09:00 - BREAK OSAKA! Simona nu se concentreaza si ii permite niponei sa inceapa setul secund in avantaj.08:54 -08:49 - Simona isi face serviciul si Osaka serveste acum pentru a ramane in primul set.08:44 - BREAK HALEP! Osaka greseste enorm de mult si ii face cadou romancei acest break.08:40 - Halep isi face serviciul dupa ce salveaza patru mingi de break ale adversarei.08:30 - Game "alb" reusit de Osaka.08:28 - Simona egaleaza la doi dupa ce salveaza o prima minge de break pe care o are Osaka.08:23 - Inca un game castigat de Osaka pe propriul serviciu.08:19 - Simona isi face serviciul cu ceva mai multe emotii, dar este si prima care reuseste un as.08:15 - Osaka incepe cu un game destul de solid pe propriul serviciu.08:12 - Incepe partida! Osaka serveste prima!08:04 - Intra in arena Margaret Court cele doua jucatoare.08:00 -Buna dimineata! In cateva minute incepe aceasta partida extrem de importanta pentru Halep!INFO: Accesati acesti link pentru a afla toate detaliile despre adversara Simonei INFO: Daca va trece de Osaka, Simona va da in sferturi peste invingatoarea duelului dintre Barbora Strycova si Karolina Pliskova.