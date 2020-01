"Simona Halep se califica in turul II la Australian Open dupa o revenire superba"

Simona Halep - Jennifer Brady 7-6 (5)/ 6-1

Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 7-6, 6-1, revenind exceptional in primul act al intalnirii.Partida de marti dimineata a inceput foarte prost pentru romanca, Brady reusind breakul in chiar primul game si apoi mentinandu-se in avantaj pana in a doua jumatate a setului.Halep a reusit sa egaleze si a avut chiar sansa de a inchide acest prim act, insa nu a concretizat-o si jocul a continuat.Pe final de set Simona s-a impiedicat si a cazut, insa, din fericire, problemele au fost minore si ea a reusit sa continue partida.Dupa ce a salvat mingi de set a impins jocul in tie-break, acolo unde s-a impus fara prea multe emotii, scor 7-5.Setul secund a fost unul complet diferit, Simona dominand copios si impunandu-se cu un categoric 6-1, fara niciun fel de bataie de cap.Mai departe, in turul secund pentru romanca urmeaza un duel cu invingatoarea meciului dintre Harriet Dart si Misaki Doi.11:46 -11:43 - Isi face serviciul Simona si ajunge la un game de victorie si calificare.11:39 - Break Halep! Simona este mare favorita la calificarea in turul 2!11:36 - Continua sa mearga bine la serviciu Simona si isi pastreaza avantajul de pe tabela.11:32 - Game si pentru Brady, care puncteaza si ea in acest set.11:29 - Isi face serviciul Simona si ia un avans important in acest debut de meci.11:26 - Simona incepe perfect setul secund, cu un break!11:11 Fabulos! Halep lupta exceptional si reuseste sa trimita setul in tie-break!INFO: Simona apeleaza la un time-out medical dupa cazatura suferita in game-ul trecut. Nu par a fi probleme mari pentru Halep, care primeste un bandaj pe incheietura mainii drepte, cea care a preluat socul cazaturii.10:58 - Brady face breakul la capatul unui game foarte complicat si va servi acum pentru castigarea setului.INFO: Simona cade in urma unui schimb de mingi cu Brady, insa isi revine repede.10:49 - Brady isi face serviciul si vom avea "prelungiri" in acest set.10:45 - Game Simona, iar Brady va servi pentru a ramane in acest set.10:42 - DA! Simona forteaza si avem egalitate la 4 dupa un break superb!10:37 - Game pentru Simna si urmarirea continua.10:34 - Brady este solida pe serviciu, ceea ce inseamna ca Simona trebuie sa munceasca mai mult pentru a nu pierde acest set.10:29 - Halep ramane aproape de adversara sa, insa are nevoie de cel putin un break.10:26 - Brady isi face din noi serviciul, de aceasta data cu mai multe emotii.10:19 - Game bun de aceasta data facut de Simona pe serviciu.10:16 - Concretizeaza breakul Brady si pune deja presiune pe Halep.10:12 - Brady incepe meciul cu un game convingator pe serviciul Simonei si reuseste breakul.10:10 - Incepe partida cu Simona la serviciu!10:00 - Intra in arena cele doua sportive. In tribune se zaresc steagurile tricolore ale romanilor ce o sustin pe Simona.INFO: Singurul duel direct dintre cele doua a avut loc anul trecut in Canada, la Rogers Cup, atunci cand Halep s-a impus foarte greu, scor 4-6, 7-5, 7-6.