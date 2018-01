Simona Halep se califica in turul III la Australian Open dupa o victorie clara cu Bouchard

Simona Halep - Genie Bouchard 6-2/ 6-2

#Halep ankle update: No signs of any ankle problems for the Romanian, she's moving beautifully out there so far.



Double break for the No. 1- she has raced out to a 4-1 lead.

'One of the rallies of the week!'

Simona is about to take the court for her R2 match against Eugenie Bouchard. You can see her flexing her legs in the tunnel.#AusOpen

Ziare.

com

Numarul 1 WTA s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-2, si se gandeste deja la duelul din runda urmatoare.Jucatoarea nascuta in Constanta nu a avut probleme in fata canadicencei care, in urma cu 4 ani, ii refuza o finala de vis la Wimbledon , reusind sa castige fara a face risipa de efort.Genie Bouchard a aratat inca o data de ce s-a prabusit in ierarhia feminina, ea fiind doar o umbra a jucatoarei care uimea lumea tenisului in urma cu patru ani.Lipsita de concentrare si gresind enorm de mult, canadianca nu a putut fi decat partener pentru un antrenament in ritm de joc pentru Simona.In ceea ce o priveste pe romanca, ea ne-a aratat ca a trecut cu bine peste accidentarea din partida cu Destanee Aiava, din turul I.Chiar daca nu s-a fortat, Halep si-a pus la incercare glezna afectata de o entorsa, iar aceasta a rezistat cu brio. Cum pentru ea urmeaza o zi de pauza, este de asteptat ca afectiunea sa fie tinuta in continuare sub control.Pentru Simona Halep urmeaza in turul III un duel care este abordabil, contra unei adversare ce in mod normal nu ii poate pune mari probleme, este vorba despre americanca Lauren Davis.Meciul va fi in direct pe site-ul Ziare.com sambata dimineata.11:16 -11:11 - Inca un break pentru romanca, ea urmand a servi pentru castigarea partidei!11:06 - Halep isi face serviciul si pare ca a scapat in invingatoare.11:02 - Simona pune presiune pe adversara, iar aceasta se pierde si isi pierde si serviciul.10:59 - Halep pare ca se concentreaza din nou. Isi face serviciul si iese dintr-o situatie dificila.10:56 - Canadianca isi face serviciul pentru prim data in aceasta partida si preia conducerea in setul II.10:53 - Break si pentru Bouchard.10:48 - Break la zero reusit de Simona!10:45 -10:42 - Break din nou pentru Simona si romanca va servi pentru castigarea setului.10:38 - Simona isi pierde concentrarea si ii face cadou lui Genie un break.10:35 - Halep revine foarte bine de la 15-40 si reuseste un nou break!10:29 - Simona isi face in premiera serviciul si concretizeaza breakul precedent.10:25 - Game lung, insa Halep reuseste sa concretizeze a treia minge de break si preia conducerea din nou.10:17 - Rebreak rapid pentru Genie.10:13 - Break Halep in primul game al acestei partide! Ce bine a inceput Simona.10:10 - Incepe partida, Bouchard serveste prima!10:05 - Halep nu da semne ca ar fi afectata de accidentarea la glezna in primele minute petrecute pe Margaret Court Arena.10:00 - Mai este putin pana la meciul zilei, pentru noi, la Australian Open 09:00 - Simona s-a antrenat normal inaintea meciului cu Bouchard, nu pare sa aiba probleme vizibile la glezna accidentata.INFO: Pentru Simona va fi primul test adevarat al gleznei la care s-a accidentat in runda inaugurala. Desi nu pare sa aiba probleme serioase, ramane de vazut daca glezna ei va rezista ritmului unui meci de la Australian Open.INFO: In primul tur de la Melbourne , Simona a trecut in doua seturi de Destanee Aiava, in timp ce Bouchard a invins-o tot in doua seturi pe Oceane Dodin.INFO: Halep si Bouchard s-au duelat de trei ori in circuitul feminin, romanca avand doua victorii. Bouchard a castigat insa cel mai important meci direct, cel din semifinalele Wimbledon 2014.INFO: Invingatoarea o va infrunta in turul III de la Australian Open pe americanca Lauren Davis, numarul 76 WTA.