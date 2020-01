Simona Halep si-a aflat adversara din optimile de finala de la Australian Open: S-au intalnit de trei ori pana acum

Ziare.

com

Tenismena romana, care in turul trei a invins-o pe Yulia Putintseva, va juca in runda urmatoare cu Elise Mertens.Tenismena din Belgia, aflata pe locul 17 in clasamentul WTA, a trecut in turul trei de americanca CiCi Bellis (locul 600 WTA) in trei seturi, scor 6-1, 6-7 (5), 6-0.Simona Halep si Elise Mertens s-au intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 2-1, insa ultima partida directa a fost castigata de belgianca in finala de anul trecut de la Doha:2018, Madrid: 6-0, 6-3 pentru Simona;2018, Roland Garros: 6-2, 6-1 pentru Simona;2019, Doha: 3-6, 6-4, 6-3 pentru Elise.Meciul din optimi dintre Simona Halep si Elise Mertens se va disputa luni, la o ora ce va fi anuntata ulterior e organizatori.I.G.