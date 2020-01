Simona Halep si-a aflat adversara din semifinale de la Australian Open

Ziare.

Sportiva noastra se va duela in careul de asi de la Melbourne cu iberica Garbine Muguruza Aflata pe locul 32 in clasamentul WTA , Muguruza a trecut in sferturile de finala de Anastasia Pavlyuchenkova, cu 7-5, 6-3.Meciul va avea loc joi, dar ora de start nu a fost stabilita deocamdata de organizatori. Ramaneti alaturi de noi pentru a o afla.Scorul intalnirilor precedente este 3-2 in favoarea Muguruzei. Ultima disputa a avut loc la Roland Garros 2018, cand Simona s-a impus dupa un meci minunat. Muguruza a castigat insa toate cele trei meciuri disputate pe hard.Dubla campioana de Grand Slam, Muguruza este departe de cea mai buna forma a carierei si a iesit din top 30 WTA pe fondul rezultatelor slabe.In cealalta semifinala de la Australian Open se vor intalni Ashleigh Barty si Sofia Kenin.C.S.