Simona Halep si-a aflat adversara din sferturile de finala de la Australian Open

Sportiva noastra se va intalni cu o jucatoare pe care o stie bine, estona Anett Kontaveit, aflata pe locul 31 in clasamentul WTA Aceasta a trecut in optimile de finala de Iga Swiatek cu 6-7 (4), 7-5, 7-5 dupa aproape trei ore de joc.Simona Halep si Anett Kontaveit s-au mai intalnit de doua ori in circuitul WTA , de fiecare data in 2017, iar sportiva noastra s-a impus mereu fara emotii.La turneul de la Miami a invins-o cu 6-3, 6-0, iar la cel de la Roma cu 6-2, 6-4.Partida din sferturile de finala va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.C.S.