Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open: Duel in premiera pentru romanca

Britanica Harriet Dart sta intre Simona si calificarea in runda a treia, iar in mod normal aceasta nu ar trebui sa ii puna probleme romancei.Dart a trecut foarte greu in primul ei meci de pe tabloul principal de japoneza Misaki Doi, reusind sa se impuna in trei seturi.2-6, 6-4, 7-6 a fost scorul final al intalnirii ce a durat doua ore si 51 de minute!Harriet Dart are 23 de ani si ocupa locul 173 in clasamentul feminin. Ea s-a calificat pe tabloul principal de la Openul australian dupa ce a trecut de calificari.Duelul dintre Halep si Dart va avea loc joi dimineata, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.M.D.