Simona Halep si-a aflat adversarele de la Australian Open: Cum arata partea de tablou a sportivei noastre

Sportiva noastra va avea parte de un meci dificil inca din prima runda, urmand sa o intalneasca pe americanca Jennifer Brady (49 WTA ).Simona a mai jucat o singura data cu Brady, anul trecut la Rogers Cup, si a fost invinsa in trei seturi.Daca va ajunge in turul 2, Simona se va duela cu Misaki Doi sau o jucatoare venita din calificari.In turul 3, in calea Simonei ar putea aparea Danielle Collins (favorita 26), Vitatlia Diatchenko, Yulia Putintseva sau Su-Wei Hsieh.In optimile de finala, pe partea de tablou a Simonei se afla jucatoare precum Elise Mertens (favorita 16) sau Karolina Muchova (favorita 20).Daca se va califica pana in sferturile de finala, Simona ar putea da peste Belinda Bencici (favorita 6), Anett Kontaveit (favorita 28), Donna Vekici (favorita 19), Maria Sharapova Jelena Ostapenko sau Aryna Sabalenka (favorita 11).Printre jucatoarele pe care le poate intalni daca va ajunge in semifinale se afla Elina Svitolina, Anastasija Sevastova, Amanda Anisimova, Kiki Bertens, Marketa Vondrousova, Angelique Kerber , Anastasia Pavlyuchenkova si Karolina Pliskova 09:57 - Irina Begu va debuta contra olandezei Kiki Bertens (favorita 9).09:56 - Simona Halep se va duela cu americanca Jennifer Brady (49 WTA ) in turul 1.09:54 - Sorana Cirstea o va intalni pe Barbora Strycova (favorita 32) in turul 1.09:31 - Tragerea la sorti masculina a avut loc. Urmeaza tragerea in care vom afla cu cine va juca Simona Halep.09:22 - Momentan au loc interviurile realizate de organizatori cu campionii de anul trecut.Simona Halep este favorita numarul 4 de la Australian Open Australian Open va incepe pe 20 ianuarie, iar meciurile Simonei vor fi in direct pe Ziare.com.Anul trecut, ea a fost invinsa in optimile de finala de Serena Williams