Simona Halep si-a asigurat o suma considerabila dupa calificarea in semifinalele Australian Open

Pentru prezenta in careul cu asi, sportiva noastra are garantat un cec in valoare de 1.040.000 de dolari australieni, echivalentul a 704 mii de dolari americani.In cazul in care o va invinge pe Garbine Muguruza si va ajunge in semifinale, Simona va avea asigurat un premiu in valoare de 2.065.000 de dolari australieni, echivalentul a 1.4 milioane de dolari americani.Castigatoarea Australian Open 2020 va incasa un cec in valoare de 4.120.000 de dolari australieni, echivalentul a 2.8 milioane de dolari.Amintim ca Simona s-a calificat in semifinalele de la Australian Open , dupa ce a invins-o pe Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1.In semifinale, sportiva noastra se va duela cu Garbine Muguruza , aflata pe locul 31 in clasamentul WTA Partida din semifinale va avea loc joi, de la ora 6:30 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.