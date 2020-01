Simona Halep vine cu vesti bune inaintea debututului de la Australian Open

Ziare.

com

Sportiva noastra a disputat doar doua meciuri in acest an, insa e pregatita pentru confruntarea de maine."Ma simt confortabil chiar daca nu am jucat multe meciuri. Incerc sa ma obisnuiesc cu ritmul de joc pentru ca e diferit fata de antrenamente", a spus Simona in cadrul unei conferinte de presa."Sabalenka a fost prea puternica la Adelaide, dar am ajuns aici mai devreme si am avut mai multe zile sa ma obisnuiesc cu terenurile si atmosfera. Ma simt bine si pregatita sa joc", a continuat aceasta.Meciul dintre Simona Halep si Jennifer Brady e programat marti dimineata, in jurul orei 10:00 - ora Romaniei.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, in urma cu un an, la Roger Cup, unde Simona s-a impus greu, cu 4-6, 7-5, 7-6 (5).3 e locul ocupat de Simona Halep in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei se afla pe pozitia 49.I.G.