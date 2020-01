Surpriza la Australian Open: Cu cine va juca Simona Halep in turul trei

Ziare.

Dupa ce a invins-o, astazi, pe britanica Harriet Dart , tenismena noastra o va infrunta in runda urmatoare pe Yulia Putintseva, aflata pe locul 37 in ierarhia WTA.Tenismena din Kazahstan a produs surpriza la Melbourne, invingand-o in turul doi pe favorita numarul 26, Danielle Collins.6-4, 2-6, 7-5 a fost scorul intalnirii dintre Yulia Putintseva si Danielle Collins, care a durat doua ore si 37 de minute.Va fi prima confruntare directa intre Simona Halep si Yulia Putintseva.Meciul dintre cele doua va avea loc sambata, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.Yulia Putintseva are 25 de ani si a castigat un singur turneu WTA in cariera, anul trecut, la Nurnberg.In primul tur de la Australian Open 2020, Putintseva a trecut neasteptat de usor de Su-wei Hsieh, cu 6-1, 6-3.I.G.