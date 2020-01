Surpriza la Australian Open: O jucatoare din top 10 WTA, de pe partea de tablou a Simonei Halep, a fost eliminata

Ziare.

com

Favorita numarul 9 de la Melbourne , olandeza Kiki Bertens, a fost eliminata in optimile de finala de Garbine Muguruza (32 WTA ).Iberica s-a impus fara mari emotii cu 6-3, 6-3, dupa o ora si 9 minute de joc.In sferturile de finala, Muguruza se va duela cu invingatoarea dintre Angelique Kerber si Anastasia Pavlyuchenkova.In cazul in care va trece de Anett Kontaveit, Simona Halep va juca in semifinale cu castigatoarea acestui sfert.C.S.