Surpriza uriasa la Australian Open: O tenismena de top e eliminata, iar Simona Halep o intrece in clasamentul WTA

Ocupanta locului 2 WTA a pierdut in duelul cu rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, favorita numarul 30.Rusoaica s-a impus dupa un meci de mare lupta, cu 7-6 (4), 7-6 (3), dupa doua ore si jumatate de joc.In urma acestui rezultat, Karolina Pliskova va fi intrecuta de Simona Halep in clasamentul WTA . In ierarhia LIVE, sportiva noastra a urcat pe 2, dar mai poate fi intrecuta de alte jucatoare.Dintre jucatoarele din top 10 WTA, pana acum au mai fost eliminate Serena Williams si Naomi Osaka Amintim ca Bianca Andreescu nu a participat la Australian Open din cauza unei accidentari.C.S.