The Telegraph acuza felul in care Simona Halep si Garbine Muguruza au fost tratate la Australian Open

The Telegraph noteaza ca organizatorii au avut un comportament sexist si au discriminat jucatoarele prezente la Melbourne "Partea feminina de tablou a fost tratata de parca ar fi un turneu de mana a doua", a titrat The Telegraph Ei scriu ca barbatii au beneficiat tot timpul de ore mai avantajoase si au jucat in general seara, pentru a fi feriti de caldura.Pentru a argumenta, jurnalistii britanici au dat exemplu meciul dintre Simona Halep si Garbine Muguruza, programat dupa amiaza la Melbourne, cand temperatura era de aproximativ 40 de grade Celsius."Cand Halep si Muguruza s-au intalnitt pe o temperatura de aproape 40 de grade Celsius, au fost numeroase locuri goale in tribune. Iar asta nu este din cauza jucatoarelor pentru ca Halep si Muguruza sunt doua dintre cele mai importante din lume. Caldura i-a fortat pe spectatori sa caute adapost si cine ii poate invinovati?Cu siguranta cea mai buna solutie ar fi fost ca jucatoarele sa fie intrebate daca vor sa joace cu acoperisul inchis", a scris The Telegraph.In schimb, baietii au fost programati in mod deosebit noaptea si au beneficiat de cele mai bune conditii.De altfel, si Simona Halep s-a plans pentru ca a fost programata sa joace pe o caldura infernala."A fost foarte, foarte cald. Caldura m-a omorat, soarele a fost foarte puternic si nu m-am simtit bine pe teren. As fi sperat ca acoperisul sa fie tras, dar asta a fost, am jucat in aceleasi conditii", a spus Simona Halep.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in semifinalele de la Australian Open de iberica Garbine Muguruza la capatul unui meci electrizant.Sportiva noastra a pierdut dupa mai bine de doua ore de joc cu 7-6 (8), 7-5.C.S.