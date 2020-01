Totul despre Garbine Muguruza, adversara Simonei Halep din semifinalele de la Australian Open: Rezultate, intalniri directe si loc WTA

Ziare.

Va fi cea de-a sasea confruntare directa intre cele doua, scorul fiindu-i favorabil ibericei, cu 3-2. In precedentele cinci intalniri, Muguruza a castigat cele 3 dispute pe hard, in timp ce Simona si-a adjudecat meciurile disputate pe zgura:2014, Wuhan: 2-6, 6-2, 6-3 pentru Muguruza;2015, Fed Cup: 6-4, 6-3 pentru Muguruza;2015, Stuttgart: 3-6, 6-1, 6-3 pentru Halep;2017, Cincinnati: 6-1, 6-0 pentru Muguruza;2018, Roland Garros: 6-1, 6-4 pentru Halep.Ambele tenismene au cate doua turnee de Grand Slam castigate in cariera, impunandu-se la Roland Garros (Muguruza, in 2016; Halep, in 2018) si Wimbledon (Muguruza, in 2017; Halep, in 2019).Garbine vine, insa, dupa un an 2019 dezamagitor, in care a inregistrat doar 22 de victorii si a suferit 16 infrangeri. Tenismena din Spania a reusit, totusi, sa-si treaca in cont un turneu, dupa ce a castigat in Mexic, la Monterrey.La Australian Open 2020, tenismena in varsta de 26 de ani a jucat ca-n vremurile bune si a reusit victorii notabile in fata unor tenismene mult mai bine cotate.0-6, 6-1, 6-0 cu Shelby Rogers;6-3, 3-6, 6-3 cu Ajla Tomljanovic;6-1, 6-2 cu Elina Svitolina;6-3, 6-3 cu Kiki Bertens;7-5, 6-3 cu Anastasia Pavlyuchenkova.Muguruza a inceput Grand Slam-ul de la Melbourne pe pozitia a 32-a, insa, gratie rezultatelor bune, se afla in prezent pe locul 20 in ierarhia LIVE a WTA.Casele de pariuri o vad favorita pe Simona Halep, cota 1.61 la victorie, in timp ce o victorie a spaniolei e cotata cu 2.27.Vezi si:Semifinala de la Australian Open dintre Simona Halep si Garbine Muguruza se va desfasura joi dimineata, in jurul orei 7:00 - ora Romaniei.Partida va fi transmisa in direct de site-ul Ziare.com.I.G.