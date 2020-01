Traseul Simonei Halep la Australian Open: Cum arata partea de tablou dupa rezultatele din primul tur

Ziare.

Harriet Dart se afla pe locul 164 in clasamentul WTA si se va intalni in premiera cu tenismena noastra.Mai departe, daca o va invinge pe jucatoarea din Marea Britanie, Simona o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre favorita numarul 26, Danielle Collins, si kazaha Yulia Putintseva.In optimile de finala, adversara pentru Simona ar putea fi belgianca Elise Mertens sau cehoaica Karolina Muchova.Harriet Dart;Danielle Collins sau Yulia Putintseva;Elise Mertens sau Karolina Muchova (posibil);Belinda Bencic sau Aryna Sabalenka (posibil);Karolina Pliskova, Elina Svitolina sau Kiki Bertens (posibil);Ashleigh Barty, Naomi Osaka sau Serena Williams (posibil).Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.