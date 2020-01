Unul dintre antrenorii lui Halep, despre reactia nervoasa a Simonei

Ziare.

"Ce sa fac? Ce sa fac? Ce sa fac?", a urlat Simona catre loja ei, unde se aflau, printre altii, Artemon Apostu Efremov si Darren Cahill, in setul doi, la scorul de 5-4, dupa trei game-uri consecutive adjudecate de britanica.Artemon Apostu Efremov nu vede, insa, nimic gresit in iesirea Simonei."A fost o descarcare normala in timpul jocului, pentru ca i-ar fi placut sa termine cat mai repede. A continuat planul tactic si a inchis meciul, iar atitudinea a fost buna", a spus Efremov intr-o interventie la Digi Sport."Dart a revenit pe tabela dupa ce i-au intrat cateva mingi bune si nu mai avea nimic de pierdut la 5-1 in setul doi. A fost un meci controlat, insa, de Simona", a adaugat acesta.Simona Halep a obtinut calificarea, joi, in turul trei de la Australian Open.Tenismena noastra, finalista in urma cu doi ani la Melbourne, a trecut in runda a doua de britanica Harriet Dart, aflata pe locul 173 in clasamentul WTA.6-2, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Harriet Dart, care a durat o ora si 17 minute.In turul trei, Simona o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre Danielle Collins si Yulia Putintseva.I.G.