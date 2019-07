Daniel Dobre cere Guvernului sa puna in aplicare dorinta Simonei Halep: Aceasta problema trebuie rezolvata

Ziare.

com

La finalul meciului cu Serena, Simona a cerut Guvernului sa deblocheze fondurile Federatiei Romane de Tenis . Guvernantii nu au oferit insa niciun raspuns de atunci, astfel ca Dobre a readus in discutie acest subiect."Guvernul ar putea sa preia mesajul Simonei Halep! Vedem ce se intampla la Federatia Romana de Tenis. Trebuie sa vina domnul Tiriac, care nu castiga nimic din aceasta situatie, sa incerce sa deblocheze. Simona nu transmite aceste mesaje pentru ea, ci pentru cei care vin din urma. Trebuie sa avem viitor si Simona se gandeste si la asta.Ministerul trebuie sa deblocheze fondurile. Noi avem buget de 800 de mii de euro buget. Din banii astia, se platesc si salariile angajatilor. Cam jumate sunt pentru salarii. Turcii au 15 milioane de euro buget si n-au nimic. Si nu vreti sa stiti ce bugete au cei buni!", a spus Dobre la Marius Tuca Show.La conferinta de presa sustinuta dupa meciul cu Serena, Simona Halep a facut un apel catre Guvern sa deblocheze finantarea Federatiei Romane de Tenis, sistata de Ministerul Tineretului si Sporturilor inca din 2017.Simona spune ca fara acesti bani o multime de tineri talentati nu vor avea sansa sa ajunga la un nivel ridicat."E pacat de talentul pe care il avem noi romanii. Avem nevoie de bunatate si de suport emotional si fizic din partea tuturor pentru ca tenisul sa progreseze si sa ajunga pe un drum normal.Nu este pe un drum normal si este pacat. Avem atatea rezultate bune, atatea fete care joaca la un nivel extraordinar si este pacat ca acesti copilasi sa nu aiba parte de un mediu mai placut si facil. Nu toti parintii au posibilitatea sa sustina copiii pentru ca tenisul este un sport scump. Sper ca domnul Tiriac sa reuseasca sa rezolve", a afirmat Simona la conferinta de presa.Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.Din aceasta vara, in fruntea Federatiei Romane de Tenis a ajuns Ion Tiriac , care spera sa deblocheze finantarea forului.C.S.