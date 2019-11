Simona Halep si-a dat afara antrenorul la o luna dupa ce anunta ca ramane in echipa

Ziare.

La sfarsitul lunii octombrie, fostul numar 1 WTA a vorbit despre viitorul lui Dobre intr-o emisiune televizata, ea asigurand atunci ca antrenorul va ramane alaturi de ea si va colabora cu Darren Cahill "Antrenorul meu de acum, Daniel Dobre, este si va fi in continuare alaturi de mine. Il stiu de foarte multi ani si tot timpul cand am simtit nevoia sa ma antrenez alaturi de un antrenor roman am apelat la el. M-a ajutat enorm si este bucuros ca Darren va reveni alaturi de noi de la anul", spunea Halep la ProTV.A trecut doar o luna si Simona s-a razgandit, sportiva nascuta in Constanta anuntand despartirea de cel care i-a fost alaturi in succesul de la Wimbledon "Daniel, vreau sa-ti multumesc pentru tot ce-ai facut pentru mine in acest an. De fapt, pentru mai multi ani in care ai fost alaturi de mine. Pentru munca ta dura, rabdarea si credinta in mine. Incheiem colaborarea cu un trofeu la Wimbledon si o prietenie grozava... N-as fi putut cere mai mult. Iti doresc numai bine si cine stie ce ne rezerva viitorul, poate un nou capitol pentru noi", a scris Simona Halep pe pagina sa de Facebook Fostul lider al clasamentului feminin nu a explicat care au fost motivele despartirii de Dobre, despre care se credea ca va fi un soi de "secund" ce va merge cu ea la turneele mai putin importante.M.D.