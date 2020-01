Ce-l ingrijoreaza pe Darren Cahill la Simona Halep: Vreti sa fiu sincera si sa va dezvalui ce mi-a zis?

Ziare.

La conferinta de presa de dupa victoria din turul doi de la Adelaide, reprezentanta noastra le-a marturisit jurnalistilor ca antrenorul australian, intors anul acesta in sfaff-ul ei, i-a transmis ca are nevoie de mai multa forta in picioare deoarece imbatraneste."Vreti sa fiu sincera si sa va dezvalui ce mi-a zis? Mi-a spus ca imbratranesc si trebuie sa lucrez mai mult pentru a capata putere in picioare deoarece oasele au nevoie de mai multa forta. Asa ca am inceput sa lucrez mai mult in sala de forta", a spus Simona.Simona Halep s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului de la Adelaide, dupa ce-a invins-o in runda a doua pe reprezentanta gazdelor Ajla Tomljanovic, in doua seturi, cu 6-4, 7-5.In sferturile de finala, Simona va da piept joi cu invingatoarea meciului dintre Bernarda Pera si Aryna Sabalenka.28 de ani are Simona Halep, impliniti pe 27 septembrie.Vezi si: Prima reactie oferita de Simona Halep dupa victoria de la Adelaide