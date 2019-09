Ce scrie site-ul WTA dupa revenirea lui Darren Cahill in echipa Simonei Halep

Ziare.

Forul feminin remarca faptul ca australianul va face din nou echipa cu Halep dupa un an de pauza, an in care Simona a avut probleme, desi a castigat un turneu de Grand Slam. Simona Halep va face din nou echipa cu antrenorul Darren Cahill in sezonul 2020, dupa cum a anuntat fostul numar 1 pe social media. Australianul isi anuntase despartirea de eleva sa in noiembrie 2018, atunci spunand ca vrea sa isi sprijine copiii intr-o perioada importanta din vietile lor. A fost finalul unei colaborari de succes ce a durat trei ani, timp in care Halep a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA si a castigat primul ei Grand Slam, la Roland Garros Chiar daca Simona a castigat Wimbledonul in acest an, invingand-o pe Serena Williams in finala, ea s-a chinuit sa atinga nivelul de constanta din 2018 si a cazut pe locul 6 in lume. Totusi, se va reuni cu Cahill din sezonul urmator", noteaza sursa citata Simona Halep a anuntat joi ca Darren Cahill va reveni in echipa ei incepand cu sezonul 2020.Antrenorul a luat decizia de a renunta la colaborarea cu Halep in urma cu un an, el spunand atunci ca vrea sa petreaca mai mult timp cu familia, in special alaturi de copiii sai.Nu este clar daca australianul va fi antrenor full-time pentru Simona sau daca ii va fi alaturi numai la turneele importante, urmand ca la cele mai mici ea sa fie pregatita de Daniel Dobre Chiar si in anul in care au fost oficial despartiti, Simona a discutat deseori cu fostul ei antrenor, iar acesta a participat la cateva antrenamente de-ale sale.M.D.