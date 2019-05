Darren Cahill a dezvaluit in presa din SUA motivul real pentru care a renuntat la colaborarea cu Simona Halep

"Cea mai grea sarcina a mea"

Intr-un interviu acordat pentru publicatia americana The New Yorker , tehnicianul australian a oferit mai multe detalii interesante despre perioada petrecuta impreuna cu Simona Halep, dezvaluind, insa, si ca nu crede c-o mai putea ajuta in vreun fel pe reprezentanta noastra."Cred ca exista doar o perioada de trei-patru ani in care poti ajuta un jucator, cand acelasi mesaj poate sa vina de la aceeasi persoana", a spus Cahill.Darren Cahill recunoste ca despartirea de Simona n-a fost usoara. Nici pentru el, dar mai ales pentru familia sa."A fost adoptata de familia mea, sa fiu sincer. Fiica mea era in lacrimi cand am anuntat-o", a continuat acesta.In cadrul interviului, Cahill a mai dezvaluit ca schimbarea atitudinii Simonei in timpul meciurilor a fost "probabil, cea mai grea sarcina a mea"."Cel mai bun lucru pe care un antrenor poate sa-l faca e sa iasa din joc, pentru ca asta inseamna ca a rezolvat problemele jucatorului", a spus Cahill, convins ca Simona se poate descurca acum si singura in timpul meciurilor."Ea era cel mai mare inamic al ei. N-a avut de luptat doar cu adversarul. Erau adversarul, oamenii din loja ei, plus ea...", a conchis australianul.Simona Halep si Darren Cahill au colaborat timp de trei ani, perioada in care tenismena noastra a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA, a castigat un turneu de Grand Slam (Roland Garros 2018) si alte sase turnee WTA.I.G.