Darren Cahill, despre Romania: "O tara uimitoare". Ce a apucat sa viziteze antrenorul australian

La intoarcere de la Cluj catre Bucuresti, antrenorul australian, insotit Simona Halep, a folosit masina si a avut astfel posibilitatea de a vizita mai multe obiective turistice.Darren a fost, printre altele, la Castelul Bran, Podul Minciunilor din Sibiu, pe Transalpina si s-a plimbat cu motocicleta printre munti."La revedere, Romania. O experienta grozava intr-o tara uimitoare. Multumesc celor care au organizat acest road trip catre Bucuresti", a scris Darren Cahill pe pagina sa de Instagram, unde a incardat si cateva fotografii facute in timpul road trip-ului.Darren Cahill s-a simtit excelent in Romania, unde a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Sports Festival de la Cluj-Napoca.Fostul antrenor al Simonei Halep a tinut sa le multumeasca organizatorilor, jucatorilor prezenti, dar si... Romaniei, pentru primire."Imbratisari mari organizatorilor Sports Festival de la Cluj. Au fost 3 zile minunate. Multumesc sponsorilor, jucatorilor si bineinteles Simonei, cu totii ati fost grozavi. Multumesc Romania", a scris australianul pe Twitter, mesaj insotit de o inima si steagul Romaniei.Australianul in varsta de 53 de ani a fost in centrul atentiei la meciurile demonstrative de sambata, cand a intrat chiar pe teren.Darren Cahill a certat-o chiar, in gluma, la un on-court coaching pe Simona Halep si a semnat o multime de autografe.I.G.