Darren Cahill, despre situatia dificila in care se regasesc antrenorii de tenis: Cu cat era platit de Simona Halep

Tehnicianul Simonei Halep spune ca antrenorii de tenis se afla de asemenea intr-o situatie complicata din cauza pandemiei de coronavirus, care a dus la intreruperea competitiilor sportive."Nu ai nicio garantie ca antrenor de tenis", a spus Darren Cahill, potrivit Tennis Majors "In acest moment, 99% dintre antrenori nu sunt platiti. La fel ca si jucatorii. Doar daca esti un jucator de top si ai contracte de publicitate primesti bani in acest moment, in rest, nu. Asa ca a fi antrenor in WTA si ATP e extrem de dificil in aceste momente, pentru ca nu esti deloc protejat", a adaugat antrenorul australian.Darren Cahill a revenit anul acesta alaturi de Simona Halep dupa ce in 2019 a preferat sa stea alaturi de familie.Potrivit informatiilor din presa, Darren Cahill e platit de Simona in functie de turneele la care participa si rezultatele obtinute de sportiva romana.Aproximativ 1 milion de euro pe sezon ar fi incasat Darren Cahill din colaborarea cu Simona.I.G.