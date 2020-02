Darren Cahill dezvaluie semnul prin care o potoleste pe Simona Halep: Cand fac asa stie ca trebuie sa taca din gura

Ziare.

Nu o data, Simona s-a rastit catre loja sa, sustinand ca nu este aplaudata cum trebuie.Darren a afirmat ca intelege reactiile nervoase ale Simonei, pe care le considera simple descatusari.Totusi, australianul a dezvaluit ca cei doi au si un semn prin care Simona stie ca a intrecut masura si sa se potoleasca."Singurul semnal pe care il am cu Simona este atunci cand gesticuleaza prea mult catre mine, imi pun ochelarii si intelege ca trebuie sa taca din gura", a spus Darren Cahill in Australia.Din luna februarie, in circuitul WTA antrenorii de tenis vor putea sa le ofere sfaturi jucatoarelor direct din tribune, iar Darren apreciaza decizia luata de forul mondial."Este un subiect delicat pentru ca este un sport individual. Antrenorul trebuie sa stea degeaba si nu poate face nimic. Mi se pare grozav ca WTA face acest lucru", a comentat Cahill.C.S.