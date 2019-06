Darren Cahill, dezvaluiri emotionante despre despartirea de Simona Halep

Ziare.

Cahill a afirmat ca, in momentul in care i-a transmis fiicei sale ca renunta la colaborarea cu Simona, aceasta a izbucnit in lacrimi de suparare."I-am spus: 'Talia, am vesti bune!'. Ea mi-a spus: 'Ce mi-ai adus?'. I-am raspuns: 'Nu ti-am adus nimic. Voi sta acasa anul viitor si nu voi antrena. Voi fi mai mult acasa'. A inceput sa planga si i-am spus: 'Ce frumos, ti-a fost dor de mine si acum voi sta acasa'. Iar ea mi-a spus: 'Nu, nu vreau sa inchei relatia cu Simona!'. Off, Dumnezeule, am luat aceasta decizie si te-am facut sa plangi!", a povestit Darren, citat de Telekom Sport.Amintim ca Darren Cahill a pus punct colaborarii cu Simona Halep in noiembrie 2018, din dorinta de a fi mai aproape de familie.De la despartirea de Cahill, Simona nu a mai reusit insa nicio performanta majora in tenisul feminin.Saptamana trecuta, Cahill a anuntat ca Simona reprezinta prima varianta pentru el in cazul in care anul viitor va reveni in tenis.C.S.