Darren Cahill face o declaratie superba depsre Simona Halep

Antrenorul australian anunta ca, desi colaborarea dintre cei doi va incepe oficial la anul, va fi alaturi de sportiva noastra la Turneul Campioanelor.Mai mult, Cahill afirma ca abia asteapta sa se intoarca alaturi de Simona."Da, o voi antrena. Cel mai probabil ma voi duce si la Shenzhen luna aceasta pentru a petrece timp cu echipa si pentru a stabili planul pentru presezon si pentru 2020", a spus Darren Cahill, potrivit Sport.ro "In prezent, Simona are o problema la spate de care se ocupa si vom vedea cum va raspunde la tratamentul pe care-l va primi la Bucuresti. Sper sa fie gata de joc pentru Turneul Campioanelor.", a continuat acesta.Turneul Campioanelor 2019 e programat in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie.Cu Darren Cahill antrenor, Simona Halep a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA si a castigat primul ei turneu de Grand Slam, in 2018, la Roland Garros.