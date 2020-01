Darren Cahill face o dezvaluire emotionanta despre Simona Halep

Ziare.

Cahill spune ca Simona este parte din familia sa si a dezvaluit ca fiica sa a inceput sa planga, in noiembrie 2018, in momentul in care a aflat ca cei doi nu vor mai lucra impreuna."Simona este parte din familia mea cu adevarat! Acum un an, cand le-am spus celor din familia mea ca nu voi mai lucra cu Simona pentru a sta cu ei, fiica mea a inceput sa planga!Am crezut ca plange de bucurie, dar ea plangea pentru ca nu mai lucram cu Simona. Asta inseamna ea pentru familia mea", a spus Cahill intr-o conferinta de presa.Totodata, Cahill a vorbit si despre dragostea pe care Simona o are fata de tenis."Simona iubeste jocul, are acel foc interior din Romania. Asta e ceea ce vrea sa faca si nu vrea sa fie in alta parte. Iubeste tenisul, chiar daca uneori nu pare. Este o competitoare adevarata", a mai spus Cahill.C.S.