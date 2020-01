Darren Cahill felicita WTA pentru schimbarea facuta astazi

Ziare.

Antrenorul americancei, Patrick Mouratoglou, a gesticulat catre Williams in timpul meciului cu japoneza Naomi Osaka , la Flushing Meadows, fapt care a dus la o incalcare a codului de conduita si a dus la o discutie aprinsa intre vedeta americana si arbitrul de scaun.Antrenorii nu vor avea in continuare voie sa dea sfaturi din tribune la turneele de Mare Slem, dar WTA a declarat pentru ESPN ca un nou sistem va fi testat la turneele WTA Premier si International din acest an.Australianul Darren Cahill , antrenorul romancei Simona Halep , numarul trei mondial, a precizat ca initiativa reprezinta un pas in directia potrivita.''Cred ca este o industrie, o industrie a antrenatului in tenis, e important sa evoluam si sa facem acest lucru'', a spus Cahill, luni. ''Sunt pentru acest lucru. Cred ca WTA face un lucru bun'', a adaugat Cahill.WTA, care permitea jucatoarelor sa isi cheme antrenorii pe marginea terenului in timpul meciului in anumite momente, a precizat pentru ESPN: ''Noul test va permite antrenorilor sa dea sfaturi jucatoarelor direct din boxele lor, fara ca jucatoarele sa fie penalizate''.''Fie ca este vorba de cuvinte de incurajare sau de cuvinte cand jucatoarea se afla pe aceeasi parte a terenului sau semne cu mana, aceste lucruri vor fi permise din boxe'', mentioneaza WTA.Cahill a declarat ca nu ar avea mare lucru de oferit din boxa sa chiar si in situatii similare cu cele de luni, cand Halep a tipat catre tribuna unde se afla echipa ei si a dat cu racheta de pamant intr-un moment de frustrare.''Azi, daca mi s-ar fi permis sa antrenez (din tribuna), ati fi surprinsi cat de putin pot face antrenorii daca li se permite'', a explicat Cahill, care a mai lucrat cu Lleyton Hewitt si Andre Agassi ''Motivul pentru ceea ce se intampla in acest moment este pentru ca nu ti se permite sa antrenezi (din tribuna) si de aceea incerci sa strecori un mesaj ascuns catre jucator. Dar daca acest lucru e permis, va fi o simpla indicatie - 'Hei, Simona, tine linia'. Asta inseamna a antrena. Nu e ceva nemaipomenit''.Si Artemon Apostu-Efremov, care face si el parte din echipa Simonei Halep, spera ca initiativa WTA va fi una de succes: ''Cred ca e un pas care trebuia facut de ceva timp, deoarece antrenorii sunt parte a jocului. In aproape toate sporturile vezi antrenorii interactionand cu sportivii''.Halep, numarul trei mondial, s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului Australian Open , dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens cu 6-4, 6-4.