Darren Cahill ii raspunde Simonei Halep

Antrenorul australian, revenit in echipa tenismenei noastre dupa o pauza de una an, a felicitat-o pe aceasta pentru evolutiile din acest an si a anuntat-o ca abia asteapta anul ce urmeaza."Se pare ca ai inceput deja sa te antrenezi, nu? Felicitari pentru inca un an grozav. Bucura-te de vacanta si abia astept anul urmator", a scris Darren Cahill pe Instagram.Vezi: Mesajul Simonei Halep dupa sezonul 2019: Cui i-a multumit in mod special In 2019, Simona Halep a castigat un singur turneu. Dar ce turneu! In luna iulie, tenismena romana s-a impus la Wimbledon dupa o finala castigata categoric in fata Serenei Williams.4 e locul pe care Simona a incheiat anul 2019 in clasamentul WTA.I.G.