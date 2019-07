Darren Cahill ii transmite Simonei Halep un mesaj superb, dupa ce campioana de la Wimbledon si-a prezentat trofeul la Constanta

Ziare.

Darren Cahill ii impresioneaza pe romani din ce in ce mai des cu mesajele sale superbe la adresa Simonei Halep, pe care a antrenat-o timp de multa vreme, ducand-o pe locul 1 in clasamentul WTA si aducandu-i in 2018 primul sau trofeu de Mare Slem din cariera, Roland Garros Omul de tenis de la Antipozi a raspuns sambata pe Twitter unui cont deschis de fanii Simonei Halep, SimoReactions, care a postat un clip video in care aparea romanca de 27 de ani la Constanta, in fata a mii de oameni din oras care au iesit sa o intampine."Nu stiu daca realizeaza cat de mult o iubim", nota contul de mai sus, iar imediat Cahill a raspuns la aceasta postare, notand: "Ea stie si isi iubeste tara, la randul ei", a punctat marele om de tenis din Australia, care se poate lauda ca a "produs" trei locuri 1 in clasamentele mondiale din tenis, e vorba de Lleyton Hewitt, Andre Agassi si Simona Halep Simona Halep si-a prezentat trofeul de la Wimbledon pe Arena Nationala din Bucuresti mai intai, miercuri, in fata a peste 30.000 de oameni, in timp ce sambata a mers la Constanta, in orasul sau natal, acolo unde a facut un tur al centrului orasului, intr-un autocar descoperit.Se implinesc duminica 8 zile de cand Simona Halep a devenit campioana pe iarba londoneza, dupa 6-2, 6-2, in marea finala cu Serena Williams , terminata dupa doar 56 de minute.Romanca va reveni in competitii de pe 5 august, cand trebuie sa isi apere la Toronto trofeul de la Rogers Cup, turneu Masters de 1000 de puncte.D.A.