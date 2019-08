Darren Cahill, in culmea fericirii dupa ultimul anunt facut de Simona Halep

Ziare.

Adelaide International va inlocui turneul de la Sydney si va fi dotat cu premii in valoare totala de doua milioane de dolari."Am primit o veste buna de la Simona, care se intoarce la Adelaide in ianuarie, pentru turneul de tenis. Nu m-ar deranja daca ar veni aici acum, sa le tina un discurs motivational astazi baietilor (jucatorilor de fotbal australian de la Port Adelaide) . Avem meci de foc in Melbourne cu Bombers. Hai, Simona. Hai, PAFC", a scris Darren pe pagina sa de Twitter.La randul ei, Simona spune ca abia asteapta sa se intoarca la Adelaide, un oras pe care il compara cu orasul ei natal, Constanta."Cand Darren m-a anuntat, am spus din prima secunda ca voi veni sa joc. Orasul e frumos si avea nevoie de un astfel de turneu. Am numai amintiri frumoase de acolo, mai ales ca am stat peste 10 zile. E un oras asemanator cu orasul meu natal, Constanta. Imi plac oamenii, pentru ca sunt foarte relaxati", a punctat campioana de la Wimbledon.12-18 ianuarie e perioada in care se va desfasura turneul australian.I.G.