Darren Cahill, laudat de nume uriase din tenis dupa revenirea alaturi de Simona Halep

Ziare.

com

Oameni ca Boris Becker sau Brad Gilbert sustin ca tehnicianul australian a fost determinant pentru Simona in duelul ei cu Bianca Andreescu."Antrenorii buni fac marile diferente", a scris Becker pe un site de socializare, in aceeasi nota fiind si mesajul lui Gilbert:"O treaba minunata facuta de 'asasinul' Cahill in pauza cu Simona!"Darrne Cahill si-a dat acordul de a reveni in echipa Simonei Halep dupa un an de pauza si chiar daca acordul incepe in 2020, el este alaturi de romanca la ultimul turneu din 2019.Australian a preluat rolul de antrenor principal, la care Halep apeleaza in timpul meciurilor, de la Daniel Dobre, ramas un fel de "secund".M.D.