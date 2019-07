Dupa Simona Halep, Darren Cahill anunta ca vrea sa antreneze un alt roman

Ziare.

com

Celebrul tehnician australian a marturisit ca peste cativa ani si-ar dori sa il antreneze pe David, fiul lui Teo Cercel, fizioterapeutul Simonei Halep, si al Alinei Tecsor, antrenor al echipei de Fed Cup a Romaniei.Cahill a postat un mesaj emotionant si magulitor pentru cei doi pe social media, el aratand ca ii pretuieste extrem de mult."Cei doi raman in istorie ca o familie ce se impune ca una dintre cele mai bune din tenisul mondial. Alina Tecsor munceste pentru Federatia Romana de Tenis si a reusit sa puna pe picioare un grup uimitor ca antrenor si capitan al echipei de Fed Cup in ultimii 10 ani. Sotul ei, Teo Cercel, munceste ca antrenor pentru federatie si este omul din spatele atletei care este Simona Halep de mai bine de 10 ani. Stanca! O echipa si o familie pe cinste!Tanarul David loveste puternic mingea de tenis si ma rog sa ma sune atunci cand isi va cauta un antrenor, peste cativa ani cand va merge in circuitul ATP . Multe imbratisari familiei si felicitari pentru tot ce au realizat!", a transmis Cahill.Darren Cahill a colaborat strans cu Teo Cercel in perioada in care a fost antrenorul Simonei Halep, cei doi lucrand pentru ca fostul numar 1 WTA sa ajunga la meciuri in forma optima.M.D.