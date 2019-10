Halep, despre ajutorul primit de la Darren Cahill: "Mi-a dat sfaturi bune, m-a ajutat"

Ziare.

Fostul lider al clasamentului WTA spune ca autralianul i-a dat sfaturi utile in partida de luni dupa-masa."Mi-a dat sfaturi bune, mi-a spus ca joc bine desi credeam ca nu sunt foarte solida in meci. Mi-a spus ca pot servi mai bine, ceea ce era adevarat. Chiar daca nu am servit bine in acest meci, pe final a fost ceva mai ok. Mi-a dat sfaturi despre meci. M-a ajutat", a spus Halep intr-o conferinta de presa.Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Bianca Andreescu intr-un meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, dupa ce in setul doi a salvat o minge de a tenismenei de origine romana.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul partidei care a durat doua ore si 35 de minute.Miercuri, Simona o va infrunta pe ucraineanca Elina Svitolina, in timp ce Andreescu ar trebui sa intalneasca pe Karolina Pliskova.Partidele vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.