Halep il asteapta pe Darren Cahill in echipa ei: "Sper sa se intoarca"

Ea marturiseste ca Darren i-a fost alaturi si in aceasta perioada in care nu este oficial antrenorul ei si ca o ajura enorm cu sfaturi."Nu am discutat inca, dar sper sa se intoarca in echipa noastra. Desi n-a fost oficial antrenorul meu, a fost mereu alaturi de noi, de toata echipa, sufleteste si cu sfaturi. Mi-a dat sfaturi la Wimbledon inainte de meciuri. Cred ca formam o echipa buna, cu domnul Dobre, care este trup si suflet alaturi de echipa mea. Toti sunt foarte importanti pentru mine si datorita lor am ajuns la cel mai inalt nivel al meu" a declarat Simona, potrivit Telekomsport Darren Cahill s-a despartit de Halep la finalul anului trecut, la initiativa sa.Australianul a motivat atunci prin faptul ca are nevoie de macar un an de "libertate", in care sa nu mai mearga la turnee si sa stea mai mult timp alaturi de familie.Halep si Cahill au tinut insa legatura si au discutat in tot acest timp, Simona recunoscand de mai multe ori ca a primit indicatii importante de la fostul ei antrenor.