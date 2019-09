Ion Tiriac, despre revenirea lui Darren Cahill alaturi de Simona Halep

Ziare.

Fostul tenismen roman saluta intoarcerea australianului in staff-ul Simonei, insa considera ca fostul numar 1 WTA trebuie sa lucreze la partea fizica."Darren e un om care a avut un mare succes cu Simona la Roland Garros si asta i-a ramas ei in minte. E o treaba 'importantisima', cum spune toata lumea, ca sa fie increderea asta intre doi oameni care colaboreaza, cel de pe margine si cel din teren. Dar, la finalul zilei, pe teren, esti singur. Si nu iti poate da ala sfaturi la fiecare minge. Si atunci trebuie sa te descurci", a spus Tiriac pentru Gazeta Sporturilor "Sigur, pregatirea o faci cum crezi mai bine. Mai departe, n-as putea sa spun nimic decat ca Simonei ii trebuie o pregatire fizica buna, dar nu atata cat sa termine un meci. Pentru ca Simona are mult mai multa vointa decat ii permite fizicul. Si atunci ea forteaza fizicul cu vointa. Atunci se rupe aici si colo", a completat presedintele FRT.Simona Halep va relua, incepand din sezonul viitor, colaborarea cu Darren Cahill.Alaturi de antrenorul australian, Simona a urcat pe primul loc in clasamentul WTA si a castigat primul ei turneu de Grand Slam, la Roland Garros 2018.