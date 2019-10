Motivul pentru care arbitrul i-a refuzat Simonei Halep inca un on court coaching cu Darren Cahill

Ziare.

Tenismena noastra a dezvaluit ca a fost refuzata cand a cerut interventia antrenorului australian pentru a cincea oara!"Am mai cerut inca o data un on court coaching, cand Bianca avea o pauza medicala, dar arbitrul mi-a spus ca am avut destule". a spus zambind Simona."L-am chemat de atatea ori deoarece mi-a lipsit anul trecut. Am vrut sa ma asigur ca e la turatie maxima, sa zicem", a mai dezvaluit tenismena noastra.Vezi si:Meciul pe care Simona Halep l-a disputat cu Bianca Andreescu, in Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, a fost primul de la revenirea lui Darren Cahill in staff-ul tenismenei noastre.I.G.