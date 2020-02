Motivul pentru care Darren Cahill nu a fost alaturi de Simona Halep la Dubai

Ziare.

com

Tehnicianul australian a preferat sa mearga intr-o mica vacanta alaturi de familie, dar si sa ia parte la niste cursuri, anunta Eurosport "El a participat la cursurille de antrenor ale Tennis Australia si a fost in permanenta in legatura cu stafful lui Halep, traind meciurile ei ca si cum ar fi fost in tribune. Cahill a pastrat legatura cu Apostu-Efremov si au pregatit impreuna confruntarile Simonei", scrie sursa citata.De altfel, aceasta fiind una dintre conditiile puse Simonei in momentul in care a acceptat sa revina in stafful sau.In 2019, Darren Cahill a intrerupt colaborarea cu Simona tocmai pentru a avea mai mult timp pentru familie.Cei doi au ajuns la un consens sa reia colaborarea incepand cu 2020, insa Darren Cahill va absenta de la mai multe turnee, pentru a putea fi alaturi de sotie si cei doi copii ai lor.Vezi si:Simona Halep a castigat turneul de la Dubai dupa ce-a invins-o in finala pe Elena Rybakina, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5).Darren Cahill va reveni alaturi de Simona Halep pentru turneele programate luna viitoare la Indian Wells si Miami.I.G.