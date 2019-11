Presa din Spania, despre comportamentul lui Darren Cahill la adresa Simonei Halep: A impartit lumea tenisului in doua

Ziare.

Jurnalistii de la Tennis World Espana titreaza ca "Lumea tenisului a fost divizata de reactia antrenorului Simonei Halep"."Respectatul antrenor australian Darren Cahill a impartit in doua lumea tenisului dupa cateva cuvinte dure adresate Simonei Halep. Cahill a fost atacat pe social media pentru ca a descris-o pe Halep ca fiind o rusine.Multi fani au considerat ca aceste cuvinte dure au fost prea aspre pentru Simona Halep , in timp ce alti fani au spus ca acestat era tonul potrivit pentru a o ajuta pe romanca sa-si revina", a scris publicatia iberica.In setul decisiv, Darren Cahill si-a pierdut calmul si i-a reprosat dur jocul avut."Uita-te la mine! Ai fost facuta de rusine pe teren in ultimele trei game-uri! Nu poti castiga acest meci daca o faci ca in ultimele 15 minute. Ai pierdut energie, joci scurt, faci altceva decat am stabilit mai devreme. Nu e vorba de rezultat, ci de ceea ce trebuie sa faci in continuare! Daca faci ce trebuie, vei castiga!", i-a spus Cahill sportivei noastre.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in ultimul meci din grupele Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova , scor 0-6, 6-2, 4-6.Pentru Simona Halep acesta a fost ultimul meci disputat in acest an.C.S.