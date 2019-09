Presa franceza, despre revenirea lui Darren Cahill in echipa Simonei Halep: E cea mai frumoasa poveste a momentului

Ziare.

Jurnalistii de la Tennis Actu scriu ca relatia dintre Simona Halep si Darren Cahill reprezinta un fenomen tot mai rar in tenisul feminin, in conditiile in care lipsa de stabilitate in privinta antrenorilor este ceva obisnuit."Aceasta este cea mai frumoasa poveste a momentului! In timp ce alte jucatoare arata instabilitate in relatia cu antrenorii, Simona Halep se va reuni cu Darren Cahill, care i-a fost alaturi si in alti patru ani plini de loialitate.Chiar daca Simona Halep a castigat Wimbledon fara el, trebuie sa va aduceti aminte de victoria de la Roland Garros . Se anunta un an promitator pentru Simona Halep!", a scris Tennis Actu.Amintim ca Darren Cahill a renuntat la colaborarea cu Simona Halep in noiembrie 2018, din dorinta de a fi mai aproape de familie.Totusi, australianul a fost alaturi de Simona in momentele importante din acest an si a efectuat sedinte de pregatire alaturi de ea.In acest moment, antrenorul Simonei este Daniel Dobre , insa nu se stie daca va mai fi pastrat in echipa si anul urmator.C.S.