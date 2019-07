Presedintele turneului Bucharest Open anunta revenirea lui Darren Cahill alaturi de Simona Halep

Ziare.

Fostul tenismen Dumitru Haradau se asteapta ca aceasta revenire sa se produca la sfarsitul acestui an."Imi place foarte mult Cahill, comunica foarte bine. Cand antrenezi, esti in spatele unui jucator de asemenea nivel, cam patru ani poti sta. Mereu trebuie sa repeti niste lucruri. Sigur, el are familia in Australia, dar Simona si-a de mult isi doreste sa revina, a transmis mereu semnale. Sunt convins ca la sfarsitul anului, Cahill va reveni", a spus Dumitru Haradau la Prosport LIVE "La un moment dat, daca la sfarsitul anului ai intrerupt, trebuie sa-ti organizezi un an de zile programul. In noiembrie-decembrie poti face niste transformari si sa le lucrezi. Anul asta a fost gandit de echipa ei. Eu cred ca va reveni la sfarsitul anului", a adaugat acesta.Simona Halep si Darren Cahill au colaborat pentru aproape patru ani, perioada in care tenismena noastra a ajuns pe primul loc in ierarhia WTA si a castigat 7 turnee, printre care si primul ei Grand Slam, Roland Garros 2018.