Prima reactie a lui Darren Cahill dupa anuntul revenirii in echipa Simonei Halep

Tehnicianul australian a confirmat informatia si a profitat de moment pentru a-si "intepa" fosta si viitoarea eleva cu o trimitere deloc subtila la pasiunea ei pentru dulciuri."Abia astept sezonul 2020, Simona. Asta inseamna ca anul viitor renunti la desert, nu?", a transmis Cahill pe social media.Simona Halep a anuntat, joi, ca Darren Cahill va reveni in echipa ei incepand cu sezonul 2020.Antrenorul a luat decizia de a renunta la colaborarea cu Halep in urma cu un an, el spunand atunci ca vrea sa petreaca mai mult timp cu familia, in special alaturi de copiii sai.Nu este clar daca australianul va fi antrenor full-time pentru Simona sau daca ii va fi alaturi numai la turneele importante, urmand ca la cele mai mici ea sa fie pregatita de Daniel Dobre.Chiar si in anul in care au fost oficial despartiti, Simona a discutat deseori cu fostul ei antrenor, iar acesta a participat la cateva antrenamente de-ale sale.M.D.