Propunere neasteptata facuta de Darren Cahill: Cu ce mare tenismena ar putea juca Simona Halep la dublu

Ziare.

com

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, i-a lansat invitatia belgiencei Kim Clijsters de a juca la dublu alaturi de tenismena noastra."La dublu cu Simona? Am fi incantati daca asta s-ar intampla in 2020", a scris australianul pe pagina de Instagram a jucatoarei din Belgia. Kim Clijsters si-a anuntat, luni, revenirea in circuitul WTA , dupa o pauza de 9 ani!Primul turneu la care Kim Clijsters (36 de ani) va lua parte in 2020 va fi cel de la Monterrey (Mexic), programat la inceputul lunii martie.41 de turnee a castigat Kim Clijsters in cariera ei, printre care si patru Grand Slam-uri: US Open-ul, in trei randuri (2005, 2009 si 2010), si o data Australian Open (2011).A ocupat locul 1 in clasamentul WTA timp de 20 de saptamani.I.G.